Mysteriöser Leichenfund am Billeufer in Aumühle

Aumühle. Schock beim Morgenspaziergang: Eine Frau hat am Sonntag, 17. September, gegen 9.30 Uhr am Billeufer im Sachsenwald einen Toten gefunden. Vermutlich hat die Leiche dort schon einige Tage im Wasser gelegen. Die Polizei geht davon aus, dass es eine männliche Leiche ist. Die Polizei Reinbek und die Kriminalpolizei Lübeck haben am Sonntagvormittag den Fundort im Unterholz am Billeufer, etwa 150 Meter hinter dem Aumühler Wehr am Mühlenteich gesichert.

Nur etwa 20 Meter entfernt von dem Fundort weiter oben am Hang stand ein blaues Zelt, das die Polizei in den Tatort miteinbezogen hat. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Unklar ist nicht nur die Todesursache, sonder auch wie lange das Zelt dort schon gestanden hat und ob es tatsächlich dem Toten gehört hat.

Leichenfund gibt Rätsel auf – Hinweise erwünscht

Die Freiwillige Feuerwehr musste den Toten aus dem Wasser nahe dem Ufer bergen. Er wurde in eine Kunststoffhülle und in einen Leichensack gelegt und in einer Schaufeltrage den Hang hinaufgebracht. Ein Bestatter fuhr ihn ins Leichenschauhaus. Hinweise über die Identität des Toten nimmt die Kriminalpolizei in Reinbek unter Telefon 040/727 70 70 entgegen.