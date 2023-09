Unfall vor Tunnel Moorfleet: Lkw kracht in Mittelleitplanke – Staus auf der A1

Aufgrund des schweren Unfalls staut sich der Verkehr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Norden erheblich.

Tunnel Moorfleet Lkw kracht in Mittelleitplanke – Staus auf der Autobahn 1

Moorfleet. Schwerer Unfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Norden kurz vor dem Tunnel Moorfleet: Ein Mercedes-Lkw mit Auflieger ist am Mittwoch, 13. September, gegen 12.30 Uhr mit einem Mercedes-SUV zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt. Sie kamen per Rettungswagen ins BG Klinikum Hamburg nach Boberg.

In dem Pkw saß auch ein Kind, das mit dem SUV-Fahrer ins Krankenhaus gebracht wurde. Ob es ebenfalls Verletzungen erlitten hat, konnte die Polizei Hamburg am Nachmittag noch nicht mitteilen. Auch die Art des Unfallhergangs ist noch nicht abschließend geklärt. Vermutlich ist der Lkw auf ein Stauende aufgefahren, teilt die Polizei mit. Er prallte nach der Kollision mit dem Pkw gegen die Mittelleitplanke aus Beton.

A1: Unfall sorgt für stundenlange Staus

Die A1 war in Fahrtrichtung Norden stundenlang voll gesperrt. In Fahrtrichtung Süden sperrte die Polizei kurzzeitig den linken Fahrstreifen, weil dort Betonteile geborgen werden mussten, die von der beschädigten Mittelleitplanke stammten. Außerdem lagen Trümmerteile auf der Fahrbahn.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Billstedt im Einsatz. Der Verkehr auf der Autobahn 1 und auf den angrenzenden Straßen, auf die viele Fahrzeuge ausgewichen waren, staute sich erheblich.