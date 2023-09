Skimming: Abzocke an Geldautomaten – Spur führt nach Hamburg

Erfurt/Hamburg. Die Opfer merkten nichts davon. Während sie bei ihrer Bank an einem herkömmlich aussehenden Automaten Geld abhoben, wurden ihre Daten ausgespäht und später damit neue Geldkarten gefälscht. Damit räumten die Diebe dann die Konten leer.

Nun hat die Polizei Bilder veröffentlicht von einem der möglichen Täter. Eine Spur führt auch nach Hamburg.

Geldautomaten manipuliert – Spur führt nach Hamburg

Denn wie die Kriminalpolizei in Erfurt am Dienstag mitteilte, wurden im August vergangenen Jahres in der thüringischen Landeshauptstadt acht Personen Opfer durch das Skimming, wie man das illegale Auslesen von Kredit- oder Girokarten an Bankautomaten oder Terminals nennt.

Die Diebe hatten dabei in einer Bankfiliale einen Geldautomaten so manipuliert, dass die Magnetstreifen von deren Geldkarten ausgelesen und die PIN-Eingaben aufgezeichnet wurden.

Mit diesen Daten stellten sie schließlich neue Geldkarten her. Zwischen September und Ende des Jahres 2022 wurden von den Konten der Geschädigten so dann fast 12.000 Euro abgeräumt – und zwar an Geldautomaten in Hamburg, Hannover, Bremen, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin und Frankfurt.

Am Geldautomaten gefilmt: Kripo fahndet mit Foto nach Verdächtigen

In Hannover erfasste eine Überwachungskamera allerdings einen der Täter. Dieser ist etwa 45 bis 55 Jahre alt und hat eine markante Kurzhaarfrisur. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem grün karierten Hemd, einer weißen kurzen Hose sowie dunklen Halbschuhen bekleidet, wie die Kripo mitteilte. Zudem habe er einen Mundschutz getragen. Das zeigt auch ein Foto, mit dem die Polizei nun nach dem Verdächtigen öffentlich sucht.

Der Mann gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit einer reisenden Täterbande an, vermutet die Kripo in Erfurt. Wer Angaben zu dem abgebildeten Mann machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0361/574 32 46 02) unter Angabe der Vorgangsnummer 0219628/2022 zu melden.