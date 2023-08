Angeklagte war zum Tatzeitpunkt schwanger. Im Mordprozess am Hamburger Landgericht wird nun ihr Freispruch beantragt.

Landgericht Hamburg In Mordprozess gegen 38-Jährige Freispruch beantragt

Hamburg. Im Mordprozess am Hamburger Landgericht um den Tod eines 69-Jährigen haben Staatsanwaltschaft und Nebenklage am Montag nach Gerichtsangaben übereinstimmend Freispruch für die Angeklagte beantragt. Das Plädoyer der Verteidigung soll am Dienstag folgen, wie das Oberlandesgericht mitteilte.

Der angeklagten 38-Jährigen wird vorgeworfen, den Mann im Mai 2022 ermordet zu haben. Sie hatte dies zu Prozessauftakt bestritten. Ihrer Verteidigung zufolge hat sie ein Alibi für die Tatzeit.

Der Anklage zufolge soll die Frau den Mann aus Habgier gemeinsam mit einem Komplizen getötet haben. Die damals im neunten Monat schwangere Kolumbianerin habe zum Tatzeitpunkt jedoch in einem Hostel geputzt, das bewiesen Zeugenaussagen und die Zeiterfassung eindeutig, hatte die Verteidigung angegeben.

Das Urteilsverkündung wurde für den Montag nächster Woche angekündigt.

