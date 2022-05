Frank Meyer wird vermisst – er braucht dringend Hilfe

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Vermissten: Der 56 Jahre alte Frank Meyer aus Altona wurde zuletzt am Dienstagmittag in seiner Wohnung in der Haubachstraße gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Frank Meyer "befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und bedarf dringend ärztlicher Hilfe", so Polizeisprecher Tobias Leinweber.

Der vermisste Frank Meyer wird wie folgt beschrieben:

Frank Meyer ist 56 Jahre alt und 1,90 Meter groß, er hat schneeweiße Haare, die oben eher licht sind und trägt eine Brille mit schmalem, aluminiumfarbenen Metallgestell.

Zuletzt war er mit Laufschuhen der Marke Asics, einer blauen Jeans mit braunem Ledergürtel, einem gelben T-Shirt, einer schwarzen Fleecejacke und darüber einer Outdoorjacke der Marke The North Face bekleidet. Wer Frank Meyer gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.