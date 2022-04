Feuerwehr: Auto landet im Wassergraben – junge Menschen eingeklemmt

Sommerland. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Auto mit drei jungen Menschen in Sommerland (Kreis Steinburg) in einem Wassergraben gelandet. Zwei von ihnen, 19 und 20 Jahre alt, wurden in dem verunglückten Wagen eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die dritte Person habe sich bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag eigenständig befreit und den Notruf abgesetzt.

Ein Polizeibeamter und zwei Feuerwehrleute schwammen zu dem Wagen und befreiten die beiden weiteren Insassen. Diese wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Unfallhergang und der Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Freitag zunächst keine Angaben machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Blaulicht