Vermisst: Wer hat Macimiliano Mamadou Diallo aus Schnelsen gesehen?

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach Macimiliano Mamadou Diallo, der seit einem Tag vermisst wird. Laut Polizei ist der 23-Jährige geistig behindert und hat eine Sprachstörung.

Zuletzt habe ihn seine Betreuerin am Sonnabend, den 29. Januar, gegen 14 Uhr an der Bargfredestraße in Blankenese gesehen. Weil er abends nicht nach Hause kam, alarmierte der Vater des jungen Mannes die Polizei. "Hintergrund könnte ein Streit gewesen sein", sagt Polizeisprecher Holger Vehren. Nach dem Streit habe Diallo die elterliche Wohnung Büttskamp in Schnelsen verlassen.

Der Vermisste trug zuletzt rote Turnschuhe

Weil bislang die Suche nach dem 23-Jährigen ohne Erfolg blieb, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe und fragt, wer Macimiliano Mamadou Diallo gesehen hat. Der Vermisste halte sich gern in Wäldern und Parks auf, würde jedoch nicht um Hilfe bitten, sondern sich eher zurückziehen.

So wird Macimiliano Mamadou Diallo beschrieben:

1,76 Meter groß und schlanke Statur

nordafrikanisches Aussehen

kurze schwarze Haare

Zuletzt trug der Vermisste eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke mit dem kleinen Aufdruck "route 66". Zudem trug er rote Turnschuhe.

Wer den 23-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-567 89 zu melden.

