Polizei Hamburg: Bio-Markt in Eimsbüttel überfallen

Hamburg. Am Dienstagabend hat ein Mann einen Bio-Supermarkt an der Fruchtallee in Eimsbüttel überfallen. Wie die Polizei Hamburg am Mittwoch mitteilte, hatte der maskierte Mann gegen 20.30 Uhr den Laden betreten und einen Angestellten (28) bedroht. Dabei zeigte er auf eine Schusswaffe, die in seinem Hosenbund steckte. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse erbeutet hatte, flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Der Angestellte alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung mit zehn Streifenwagen einleitete. Da aber die Suche nach dem Täter bislang erfolglos war, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Bio-Markt in Eimsbüttel überfallen – die Täterbeschreibung:

etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß

kräftige, sportliche Figur

bekleidet mit einer blauen Jacke mit einer über den Kopf gezogenen Kapuze, einem hellen Pullover, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen mit hellen Schnürsenkeln

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.