Streit am Heiligabend

Streit am Heiligabend 20-Jähriger sticht mit Messer auf Kontrahenten ein

Rostock. Bei einem Nachbarschaftsstreit in der Rostocker Südstadt ist ein 59-Jähriger am Freitag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es vor dem Plattenbau, in dem beide Kontrahenten wohnen, zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem 20-Jährigen gekommen. Im Verlauf des Streits habe der Jüngere ein Messer gezückt und auf sein Opfer mehrfach eingestochen. Der 59-Jährige sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden und habe noch nicht vernommen werden können.

Die von Zeugen alarmierte Polizei nahm nach Angaben des Sprechers den mutmaßlichen Täter fest. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Zum Grund des Streits konnte der Sprecher keine Angaben machen.

