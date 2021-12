Feuerwehr Achtung! In Lauenburg ist ein Feuerteufel am Werk

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lauenburg mussten erneut zu einem Einsatz in der Nähe des Schmiedewegs ausrücken (Symbolfoto).

Erneut brannte mitten in der Nacht eine Mülltonne. In der vergangenen drei Wochen gab es fünf Einsätze dieser Art in Lauenburg.