Zeugen gesucht! Randalierer hinterlassen Spur der Verwüstung in Eckernförde

Eckernförde. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Eckernförde randaliert und durch zahlreiche Schäden eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie warfen Deko-Gegenstände um, zerstörten Blumentöpfe und rissen Reklameschilder von Wänden, wie die Polizeidirektion Neumünster am Sonntag mitteilte.

Zeugen gesucht: Täter randalieren im Kurpark Eckernförde

"Im Kurpark wurde eine 'Telefonzelle' – diese diente bisher als Büchertausch und Leseplatz – komplett zerstört", heißt es vonseiten der Polizei. Zudem warfen die Täter Parkbänke und Müllbehälter um. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung 2000 bis 3000 Euro.

Bisher hat die Polizei keine Hinweise auf die Randalierer und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04351/89212600 oder 04351/908110 zu melden.