Polizei Hamburg: Schwerer Motorradunfall in Eppendorf – Zeugenaufruf

Hamburg. Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Kreuzung Tarpenbekstraße/Lokstedter Weg in Eppendorf schwer verletzt. Unter notärztlicher Begleitung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

"Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der Kradfahrer mit einer Kawasaki die Tarpenbekstraße in Richtung Innenstadt", teilte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Sonntag mit. In Höhe des Lokstedter Wegs kollidierte der 26-Jährige mit einem entgegenkommenden Audi A3, der zu diesem Zeitpunkt in den Lokstedter Weg abbiegen wollte.

Verkehrsunfall in Eppendorf: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. "Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen", so Kaluza.

Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zum Fahrverhalten des Motorradfahrers machen können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 040/4286-52961 bei der Verkehrsdirektion 2 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.