Polizei Hamburg: Räuber überfällt Supermarkt und gibt Schüsse ab

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen Supermarkt am Langenfelder Damm in Eimsbüttel überfallen und ist mit mehreren Hundert Euro geflüchtet.

Laut Polizei war der Räuber kurz vor Geschäftsschluss gegen 22 Uhr der einzige Kunde in dem Discounter und ging mit seinem vermeintlichen Einkauf zur Kasse. "Dort zog er eine Schusswaffe und forderte die Kassiererin auf, das Geschäft abzuschließen", sagt Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Eimsbüttel: Räuber gibt zwei Schüsse ab

Anschließend zwang der Räuber die 26 Jahre alte Kassiererin und eine weitere Angestellte (28) in das Büro des Marktes. "Dort erbeutete er Bargeld aus einem Tresor."

Das reichte dem Täter aber offenbar nicht. Laut Polizei gab der Täter zwei ungezielte Schüsse aus seiner Waffe ab und forderte die Herausgabe weiteren Geldes aus den Kassen. Durch die Schüsse sei niemand verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt.

Täter auf auffällige Tätowierung am Hals

"Nachdem er im Kassenbereich weiteres Geld erbeutet hatte, flüchtete der Täter mit einer niedrigen vierstelligen Summe Bargeld in Richtung Fruchtallee", sagt Kaluza.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Deswegen fragt die Polizei nun, wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

südländisches Aussehen

circa 30 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

normale Statur

schwarzer Vollbart

Tätowierung an der linken Halsseite

Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine blaue OP-Maske und war mit einer olivgrünen Jacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 (Hinweistelefon) oder an jeder anderen Polizeidienststelle melden.