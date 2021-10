Polizei: 86-Jähriger auf Weg zum Friseur in Hamburg verschwunden

Hamburg/Barsbüttel. Nuriddin A. aus Barsbüttel wird vermisst: Der 86-Jährige wollte mit seinem grauen Opel Corsa nach Hamburg zum Friseur fahren, kam dort jedoch nie an. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können.

Der Renter wurde zuletzt am 7. Oktober gegen 14 Uhr an seiner Wohnanschrift in Barsbüttel gesehen. Er ist circa 1,70 Meter groß, schlank, hat weiße Haare und grüne Augen. Vor seinem Verschwinden trug er einen blauen Wollpullover, eine blaue Jeans und ein graues Sakko.

86-Jähriger aus Barsbüttel vermisst: Polizei sucht Zeugen

"Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und es gibt Hinweise, dass er zeitweise orientierungslos ist", teilte Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, am Freitag mit.

Der 86-jährige Nuriddin A. wird seit 7. Oktober vermisst.

Foto: Polizeidirektion Ratzeburg

Die Polizei bittet Personen, die Nuriddin A. oder seinen Opel Corsa (Kennzeichen: OD-NA 848) gesehen haben oder Hinweise geben können, sich bei bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/ 727 707-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.