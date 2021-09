Polizei Hamburg – verschwunden: Wer hat Luwan Teklay gesehen?

Die 24 Jahre alte Hamburgerin ist im Juli in den Urlaub gefahren, seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einer vermissten Hamburgerin. Die 24 Jahre alte Luwan Teklay war am 9. Juli dieses Jahres in den Urlaub gefahren – aus diesem sei sie nicht zurückgekehrt, heißt es im Zeugenaufruf vom Freitag.

Nachdem sie nicht wie vereinbart wieder an ihrer Arbeitsstelle erschien, machte sich ihr Arbeitgeber Sorgen und erstattete schließlich eine Vermisstenanzeige. Doch die bisherigen Maßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg. Luwan Teklay, die zuletzt an der Amundsenstraße in Altona-Altstadt wohnte, ist weiterhin verschwunden.

Im Urlaub verschwunden: Polizei Hamburg schließt Straftat nicht aus

Die 24-Jährige ist zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat lange, schwarze Haare, einen relativ dunklen Teint und braune Augen. Sie spricht deutsch mit Akzent.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass sie Opfer einer Straftat wurde. Wer Hinweise auf den Verbleib von Luwan Teklay machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 in Verbindung zu setzen.