Vermisstenfahndung: Hamburger Polizei sucht nach Dennis Stenpaß

Der 37-Jährige wird seit mehreren Tagen vermisst. Als letzter bekannter Aufenthaltsort gilt seine Wohnung in Farmsen-Berne.

Hamburg. Die Hamburger Polizei fahndet nach Dennis Stenpaß, der seit dem 24. Juli vermisst wird. An diesem Sonnabend hatte der Mann gegen 12 Uhr seine Wohnung an der Meilerstraße in Farmsen-Berne verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Laut Polizei befindet sich der Gesuchte in einem psychischen Ausnahmezustand und ist dringend auf seine Medikamente angewiesen.

Die Polizei Hamburg sucht mit diesem Foto nach dem vermissten Dennis Stenpaß

Foto: Polizei Hamburg

Dennis Stenpaß wird folgendermaßen beschrieben:

schlank

1,84 Meter groß

braune Augen

kurze, braune Haare

Raucher

wirkt jünger (scheinbares Alter 33 Jahre)

ungepflegte Erscheinung

deutlich verfärbte Schneidezähne

Zudem sei der Gesuchte sehr ängstlich gegenüber anderen Menschen.

Am Tag seines Verschwindens war Dennis Stenpaß mit einer schwarzen Jeans, einem karierten Hemd sowie dunklen Stoffschuhen bekleidet.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Hamburger geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/ 4286-567 89 zu melden. Ferner konnten sich Zeugen auch an jede Polizeidienststelle wenden.