Hannover Schulbus kracht in Stadtbahn – vier Kinder verletzt

Beim Zusammenstoß eines kleinen Schulbusses mit einer Stadtbahn in Hannover sind am Mittwochmorgen vier Kinder verletzt worden. (Symbolbild)

Die Kinder saßen bei dem Zusammenstoß am Mittwochmorgen in dem Kleinbus. Mehrere Rettungswagen am Unfallort.