Alma-Wartenberg-Platz Corona-Verstöße in Ottensen: Polizei setzt Wasserwerfer ein

Die Polizei musste in der Nacht zu Sonnabend wegen zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Regeln den Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen räumen.

Rund 400 Jugendliche hielten sich am Alma-Wartenberg-Platz weder an das erweiterte Alkoholverbot noch an die Abstandsregeln.