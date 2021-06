Polizei Hamburg Frau in VW gezerrt – Täter flieht nach Beinahe-Entführung

Versuchte Entführung in Hamburg: Die Polizei stoppte den Kastenwagen in der Asternstraße – ein Mann wurde festgenommen, ein weiterer flüchtete zunächst.

Am Freitagmorgen stellte die Polizei Hamburg zwei Männer in Wandsbek – einer flüchtete und wird nun per Helikopter gesucht.