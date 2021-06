Mann sticht auf 36-Jährigen ein – Lebensgefahr

Mitarbeiter der Spurensicherung am Weißekreuzplatz in Hannover.

Hannover. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter im Fall des versuchten Tötungsdeliktes in der Hannoveraner Innenstadt. Dort waren nach bisherigen Erkenntnissen am Weißekreuzplatz gegen 22.40 Uhr am Montagabend zwei Männer in Streit geraten. Einer der beiden soll daraufhin mit einem spitzen Gegenstand auf den anderen eingestochen haben. Der 36-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter konnte nach der Attacke mit einem silbernen Fahrrad flüchten. Eine Fahndung der Polizei blieb in der Nacht zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.

( dpa )