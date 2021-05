Randalierer zerstören 20 Scheiben von Hamburger Jobcenter

Sie attackierten das Gebäude in Mümmelmannsberg mitten in der Nacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Hamburg-Mümmelmannsberg haben bisher unbekannte Täter die Scheiben des Jobcenters zerstört (Symbolbild).

Hamburg. Möglicherweise war es der Frust darüber, arbeitslos zu sein – oder pure Zerstörungswut: Eine Gruppe von Randalierern hat in der Nacht zum Dienstag das Jobcenter in Hamburg-Mümmelsmannsberg attackiert. Mindestens fünf Angreifer schlugen etwa 20 Fensterscheiben und die gläserne Eingangstür des Gebäudes in der Feiningerstraße ein, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge beobachtete die Tat gegen kurz nach 2 Uhr. "Einer der mutmaßlichen Täter nutzte dafür offensichtlich einen Zimmermannshammer", sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen am Dienstag.

Mümmelmannsberg: Jobcenter attackiert – Zeugenaufruf

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Zu den möglichen Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

grüne Kapuzenjacke

beige oder braune Hose

weiße Turnschuhe

schwarzes Basecap

weiße Tüte

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter und seinen Komplizen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( dpa/coe )