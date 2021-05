Feuerwehr rettet Katze nach Küchenbrand in Kiel

Wohnungsbrand in Kiel: Die Feuerwehr rettete am Freitagabend das Tier aus der betroffenen Wohnung (Symbolbild).

Kiel. Die Feuerwehr hat in Kiel eine verängstigte Katze aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Mutmaßlich wegen eines Kurzschlusses habe es in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, teilte die Feuerwehr am Sonnabend mit.

Die Einsatzkräfte retteten am Freitagabend das Tier aus der betroffenen Wohnung. Menschen kamen demnach bei dem Brand nicht zu Schaden. Das Feuer entstand laut Polizeiangaben nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Kurzschluss im Herd der Küche und breitete sich zu einem ausgedehnten Zimmerbrand aus. Eine Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

( dpa )