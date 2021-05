Mutter und Sohn (4) getötet – Tochter weiterhin vermisst

Bispingen . Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres vierjährigen Sohnes in Bispingen im Heidekreis bleibt die elfjährige Tochter des Opfers weiter vermisst. Das Mädchen sei bislang nicht gefunden worden, die Suche gehe aber weiter, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Menschen im ganzen Ort sollten befragt werden.

Schon am Vortag seien rund 150 Haushalte besucht worden. Auch das Umfeld des Tatverdächtigen werde abgeklopft. Gegen den dringend tatverdächtigen Lebensgefährten der 35-Jährigen erging Haftbefehl wegen zweifachen Mordes, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Er wurde am Sonntagmittag im rund 20 Kilometer entfernten Schneverdingen festgenommen. Der 34-Jährige sei in Untersuchungshaft.

Der Mann wird verdächtigt, seine 35 Jahre alte Lebensgefährtin und ihren vierjährigen Sohn in ihrem Haus in Bispingen getötet zu haben. Bei der Auffindung der Leichen am Sonntagmittag hätten beide Körper Spuren von Gewalt aufgezeigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des vermissten Mädchens.

Die Polizei fragt: Wer hat die elfjährige Vermisste gesehen? Hinweise bitte unter 05191/9380-500

Foto: Polizeiinspektion Heidekreis

Im Zusammenhang mit dem vermissten Kind stellte die Polizei bereits am Montag das Fahrzeug des Verdächtigen mit einem Kennzeichen aus Diepholz sicher.

Die Polizei fragt: Wer hat dieses Auto mit dem Kennzeichen aus Diepholz am Sonntag in der Zeit zwischen 5 und 16.15 Uhr gesehen? Hinweise bitte unter 05191/9380-500.

Foto: Polizeiinspektion Heidekreis

( dpa )