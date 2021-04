Raubüberfall auf Hamburger Kiosk an Karfreitag – Betreiber verletzt

In einer Seitenstraße der Spitaler Straße überfiel am Karfreitag ein unbekannter Täter einen Kiosk (Archivbild).

Hamburger Innenstadt Raubüberfall auf Kiosk an Karfreitag – Betreiber verletzt

Hamburg. In der Hamburger Altstadt hat ein bislang unbekannter Täter am Karfreitag einen Kiosk überfallen. Der Mann betrat das Geschäft in der Straße Kurze Mühren gegen 17.15 Uhr, verletzte den Betreiber und erbeutete Bargeld.

Nach ersten Erkenntnissen schlug der unbekannte Täter den anwesenden Kiosk-Betreiber mit einem Gegenstand gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend entnahm der Mann etwa 400 Euro aus der Kasse und flüchtete schließlich in Richtung Spitaler Straße.

Kiosk in Hamburg überfallen: Polizei sucht Zeugen

Der 55-jährige Kiosk-Besitzer informierte zunächst seine Verwandten, die schließlich die Polizei verständigten. Der Mann wurde bei dem Vorfall so stark verletzt, dass er anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb jedoch erfolglos.

Daher sucht die Polizei nun mit einer Täterbeschreibung nach dem Unbekannten. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

er hatte ein "südländisches" Erscheinungsbild

er trug bei dem Überfall eine graue Jacke

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter Telefon 040/ 4286-56789 oder in einem Polizeikommissariat zu melden.

( lag )