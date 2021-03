19-Jähriger in Hamburg niedergestochen – Öffentliche Fahndung

Zu dem Angriff kam es in der Nacht zum 13. März.

Die Bilder stammen aus Überwachungskameras in der U-Bahn.

Nach einem Messerangriff am Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt fahndet die Polizei nach diesen drei Heranwachsenden.

Angriff in Wandsbek

Angriff in Wandsbek 19-Jährigen niedergestochen – wer kennt diese Jugendlichen?

Hamburg. Nachdem vor mehr als zwei Wochen ein 19-Jähriger am Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt ausgeraubt und niedergestochen worden ist, fahndet die Polizei Hamburg nun mit Lichtbildern aus Überwachungskameras nach den mutmaßlichen Tätern.

Zwei Jugendgruppen seien in der Nacht zum 13. März zuerst am Bahnhof und dann an der Lesserstraße aneinander geraten. Im Verlauf der Rangelei seien drei Unbekannte auf das Opfer losgegangen.

Jugendlicher sticht 19-Jährigen in Wandsbek nieder

"Einer der Täter stach anschließend zweimal mit einem Messer auf den Geschädigten ein und fügte ihm dadurch lebensgefährliche Verletzungen zu", teilte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp mit. Anschließend seien die jungen Männer mit einer geraubten Tasche geflüchtet.

Mit zwei Messerstichen im Rücken wurde der 19-Jährige von der Feuerwehr in das Bundeswehrkrankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die Polizei suchte derweil mit Hunden in einem angrenzenden Kleingartenverein nach Verdächtigen. Drei Männer konnten die Beamten vorläufig festnehmen, ließen sie jedoch wieder frei, da sich ein Tatverdacht nicht erhärten ließ.

Polizei Hamburg bittet um Zeugenhinweise

"Die bisherigen Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) führten nicht zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter", so Ritterskamp. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe die zuständige Ermittlungsrichterin daher eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Bilder der gesuchten Heranwachsenden finden Sie oben in der Bildergalerie. Sie werden wie folgt beschrieben.

Täter 1

männlich – 18-20 Jahre – 170 – 180 cm

normale Statur

auffällig lange, abstehende schwarze Locken

Täter 2

männlich – 18-20 Jahre – ca. 190 cm

schlanke Statur

lange dunkle Haare (Pferdeschwanz)

auffällige Jacke des Herstellers "Moose Knuckles"

Täter 3

männlich – 18-20 Jahre – 170-180 cm

normale Statur

kurze Dreadlocks

Die Polizei bittet um Hinweise zu den gezeigten Personen an das Hinweistelefon unter der Rufnummer 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle.

( ras )