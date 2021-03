Zeugen gesucht: 17-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Apensen . Ein junger Motorradfahrer ist am Sonnabend gegen 19.15 Uhr bei einem Unfall in Apensen im Landkreis Stade ums Leben gekommen. Eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin hatte das entgegenkommende Motorrad offenbar übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und prallte in die Beifahrerseite des Peugeot. Das Motorrad wurde über die Fahrbahn geschleudert und blieb total zerstört auf dem Gehweg liegen.

17-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Stade

Rettungswagen und Notarzt eilten herbei. Doch der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seine schweren Verletzungen. Die Fahrerin des Autos blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Die Feuerwehrleute sicherten die Fahrzeuge, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

( hie )