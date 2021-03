Versuchtes Tötungsdelikt auf der Veddel – Zeugen gesucht

Tötungsversuch auf der Veddel in Hamburg: Das 38-jährige Opfer meldete sich bei der Polizeiwache in Wilhelmsburg (Symbolbild).

Hamburg. Am Freitag gegen 17:30 Uhr ist ein 38-Jähriger in Hamburg auf der Veddel Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes geworden. Er wurde schwer am Kopf verletzt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der schwer verletzte Mann meldete sich am Freitagnachmittag bei der Polizeiwache in Wilhelmsburg, ein Bekannter begleitete ihn. Laut Polizei hatte der 38-Jährige eine stark blutende Kopfverletzung und weitere Verletzungen an den Händen. „Aufgrund bestehender Sprachbarrieren wurde den Beamten lediglich mitgeteilt, dass der 38-Jährige in einen Streit geraten sein soll, in dessen Verlauf er diese Verletzungen erlitt“ teilte die Polizei weiter mit. Weitere Hintergründe blieben unklar.

Opfer erlitt lebensbedrohliche Schädelfrakturen

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte „lebensbedrohliche Schädelfrakturen und Kopfverletzungen“ fest. Der Mann musste operiert werden und ist nun stabil.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 38-Jährige durch mehrere Personen angegriffen und schwer verletzt. Die Mordkommission bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer zur mutmaßlichen Tatzeit in Hamburg-Veddel eine zu dem Fall passende Auseinandersetzung beobachtet hat oder Angaben machen kann, solle sich unter 040 4286-56789 an das Landeskriminalamt wenden.

( lce )