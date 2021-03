Sofian ist weg – Wer hat den Hamburger Teenager gesehen?

Hamburg. Im Abstand von nur rund 24 Stunden waren in Hamburg zwei Teenager als vermisst gemeldet worden – in beiden Fällen hatte die Polizei nun um Unterstützung der Hamburger gebeten. Während ein 17 Jahre alter Patient der Jugendpsychiatrie laut Polizei am Sonntag wohlbehalten in Hammerbrook wieder aufgetaucht ist, wird der 15 Jahre alte Sofian aus Rahlstedt weiterhin vermisst.

15 Jahre alter Autist aus Rahlstedt vermisst

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr stieg der 15 Jahre alte Hamburger Sofian Karim Aroui am Bahnhof Rahlstedt in einen Regionalzug in Richtung Hauptbahnhof, seitdem haben seine Eltern ihn nicht mehr gesehen.

Laut Polizei gab es einen Hinweis an die Polizei, dass Sofian am Sonnabend gegen 14.15 Uhr am U-Bahnhof Billstedt gesehen wurde – die Beamten schließen nicht aus, dass der autistische Junge weiterhin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Der 15 Jahre alte Autist Sofian Karim Aroui wird seit Freitagnachmittag vermisst. Die Polizei hält es für nicht unwahrscheinlich, dass er mit Bus und Bahn durch Hamburg fährt.

Foto: Polizei Hamburg

Sofian sieht deutlich jünger aus als er ist

Sofian ist knapp 1,60 Meter groß und schlank und wirkt eher wie ein 12- oder 13-Jähriger. Er hat schwarze, längere Haare und dunkle Augen und trägt eine feste Zahnspange. Da Sofian an Autismus erkrankt ist, verhält er sich nicht, wie man es von einem Teenager erwarten würde.

Der 15-Jährige trug zuletzt schwarze Schuhe, eine blaue Jeanshose und einen olivgrünen Parka mit orange-farbenen Futter und Fellbesatz an der Kapuze. Wer Sofian sieht oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, wird gebeten, die Polizei unter Rufnummer 040/42 86 – 56 789 zu kontaktieren.

17 Jahre alter Patient der Jugendpsychiatrie vermisst

Bereits Donnerstagmittag war ein 17-Jähriger aus der Jugendpsychiatrie des Asklepios Klinikums Harburg verschwunden. Weil die bisherige Suche nicht zum Erfolg geführt hatte, gab ein Richter der Polizei die Möglichkeit, mit einem Bild öffentlich nach dem jungen Mann zu fahnden. Der Vermisste hatte die Abteilung am Donnerstag gegen 12.30 Uhr barfuß und ohne Jacke in unbekannte Richtung verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden.

Durch seine viel zu dünne Kleidung schwebte der Jugendliche bei nächtlichen Temperaturen im einstelligen Bereich in Lebensgefahr. Außerdem bestehe wegen seiner akuten Erkrankung "die Gefahr der Eigen- und Fremdgefährdung", so die Polizei. Der Junge konnte am Sonntag aber in Hammerbrook angetroffen und in die Einrichtung zurückgebracht werden. Die Suche nach Sofian dagegen hält an.

( josi )