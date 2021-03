Psychiatrie-Patient in Hamburg vermisst: Wer hat Arthur gesehen?

Hamburg. Seid Donnerstagmittag ist der erst 17 Jahre alte Arthur Elior Berdichevskiy aus der Jugendpsychiatrie des Asklepios Klinikums Harburg verschwunden. Weil die bisherige Suche nicht zum Erfolg führte, hat ein Richter nun der Polizei die Möglichkeit gegeben, mit einem Bild öffentlich nach dem jungen Mann zu fahnden.

Der Vermisste hat die Abteilung am Donnerstag gegen 12.30 Uhr barfuß und ohne Jacke in unbekannte Richtung verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Durch seine viel zu dünne Kleidung schwebe der Jugendliche bei nächtlichen Temperaturen im einstelligen Bereich in Lebensgefahr. Außerdem bestehe wegen seiner akuten Erkrankung "die Gefahr der Eigen- und Fremdgefährdung", so die Polizei.

Wer den Vermissten sieht, soll die Polizei verständigen

Der 17 Jahre alte Arthur Elior Berdichevskiy wird seit Donnerstag vermisst.

Foto: Polizei

Berdichevskiy ist zwischen 1,90 und 2,00 Meter groß, ist schlank, hat rötlich blonde Haare und blaue Augen. Bekleidet war er zuletzt mit einer dunklen Hose und einem grauen Pullover. Auffällig sei darüber hinaus, dass der 17-Jährige häufig Selbstgespräche führe und einen steifen, teils hastigen, teils stark verlangsamten Gang habe.

Wer Arthur Elior Berdichevskiy sieht oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 56 789 zu verständigen. Von einer Kontaktaufnahme wird aufgrund der psychischen Erkrankung des Teenagers abgeraten.

( josi )