Mädchen hatte Wohneinrichtung in Harburg verlassen und war als vermisst gemeldet worden. Nun ist der Teenager wieder aufgetaucht.

Polizei In Hamburg vermisste 14-Jährige wieder da

Hamburg. Die in Hamburg vermisste 14-Jährige ist wieder da. Das Mädchen hatte seine Wohneinrichtung in Harburg verlassen und war am 2. März als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte auch mit Fotos nach dem Mädchen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist die 14-Jährige mittlerweile wieder da. Sie befinde sich nun in Obhut des Jugendamts.

( ced/hie )