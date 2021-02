Lebensgefahr: Wer hat diesen Mann in Hamburg gesehen?

Hamburg. Mit einem Bild wendet sich die Polizei Hamburg an die Öffentlichkeit. Denn der 65 Jahre alte Jerzy Genert wird seit einem Krankenhausaufenthalt vermisst. Laut Polizei ist er dement und orientierungslos. Er bedarf dringend ärztlicher Behandlung. Es bestehe Lebensgefahr.

Am Dienstagnachmittag verschwand Jerzy Genert. Gegen 14 Uhr verließ er das Krankenhaus an der Elisabeth-Flügge-Straße in Hamburg-Alsterdorf, in dem er sich zur stationären Behandlung befunden hatte, in unbekannte Richtung.

Polizei Hamburg bittet dringend um Hinweise

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, hat ein Ermittlungsrichter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Der vermisste Genert wird zudem wie folgt beschrieben:

männlich,

ca. 1,65 Meter groß,

normale Statur,

weiß/graue Haare,

osteuropäische Erscheinung,

zuletzt bekleidet mit blauer Jeans und dunkler Jacke

er spricht deutsch mit polnischem Akzent

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/428 65 67 89 oder an jede Polizeidienststelle.

