Ahrensburg. Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn) gestorben. Er geriet am Sonnabendmorgen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem anderen Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann starb noch am Unfallort.

Der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs und seine 59 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus.

( dpa/HA )