Wie konnte das Mobiliar an der Max-Schmeling-Stadtteilschule in Brand geraten? Krohnstiegtunnel wegen Feuers kurzzeitig gesperrt.

Feuerwehreinsatz in einer Schule in Jenfeld und am Krohnstiegtunnel am Flughafen Hamburg (Archivbild).

Hamburg Feuerwehr löscht Brände in Schule und am Flughafen

Hamburg. Bei zwei Einsätzen am Sonntagabend hat die Hamburger Feuerwehr durch schnelles Eingreifen eine Ausdehnung der Brände verhindert. In der Max-Schmeling-Stadtteilschule in Jenfeld (Denksteinweg) brannte Mobiliar in einem Anbau. Außerdem geriet die Decke in Brand. Wie es dazu während der Ferien kam, müssen die Brandermittler der Hamburger Polizei am Montag klären. Ein Sprecher des Lagedienstes konnte Hinweise auf eine Brandstiftung nicht bestätigen.

Gegen 18 Uhr rief eine Anwohnerin die Feuerwehr. Mithilfe eines C-Rohres und 16 Feuerwehrleuten konnte der Brand innerhalb von rund 90 Minuten gelöscht werden.

Hamburg: Brand am Krohnstiegtunnel

Am Krohnstiegtunnel am Hamburger Flughafen war am Sonntagabend ein Auto in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Abend sagte, hätten aus dem Wagen auf der Westseite noch vor dem Tunnel Flammen geschlagen. Ein Löschzug rückte an und erstickte das Feuer. Der Krohnstiegtunnel musste für die Zeit der Brandbekämpfung von der Polizei kurzzeitig gesperrt werden. Verletzte gab es nicht.

( HA/ryb )