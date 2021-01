Nach Automatensprengung Verfolgungsjagd in Niedersachsen

Hamburg. Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Hamburg hat die Polizei nach einer Verfolgungsjagd drei Tatverdächtige festgenommen. Zeugen hatten im Stadtteil Wilstorf am Sonnabend gegen 23.06 Uhr laute Knallgeräusche gehört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Verlauf der Nacht meldeten sich erneut Zeugen bei der Polizei, weil die Täter offenbar mit einem Wagen an den Tatort zurückgekehrt waren. Danach gab es konkrete Hinweise zum Fluchtwagen.

Verfolgungsjagd nach Niedersachsen

Knapp 20 Funkstreifenbesatzungen waren auf der Suche. An der Landesgrenze zu Niedersachsen entdeckten Beamte das beschriebene Auto und wollten es anhalten. Der Fahrer verlangsamte die Fahrt zunächst, beschleunigte dann aber stark und raste davon - ins niedersächsische Ehestorf. Dort entdeckte die Polizei das Auto auf einem Grundstück und nahm zwei 18 und 22 Jahre alte Männer fest. Ein dritter, 17 Jahre alter Tatverdächtiger wurde an einer Tankstelle festgenommen.

Im Auto fand die Polizei neben einer Geldkassette mit knapp 50 Euro auch Knallkartuschen und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Mangels Haftgründen befinden sich die drei Männer wieder auf freiem Fuß.

( dpa )