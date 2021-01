Hamburg-Lokstedt: Mann bei Einbruch in eine Apotheke ertappt

Der Einbrecher warf die Scheibe ein und konnte so in eine Lokstedter Apotheke einsteigen (Symbolbild).

Hamburg. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Sonnabend einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Zeuge um kurz nach 21.30 Uhr an der Grelckstraße in Lokstedt beobachtet, wie ein Mann einen Stein in die Schaufensterscheibe einer Apotheke warf und einstieg. Er rief die Polizei.

Als diese vor Ort eintraf, fand sie den Einbrecher noch in der Apotheke – neben ihm auf dem Boden Nahrungsergänzungsmittel, die er offenbar stehlen wollte. Die Polizei nahm den 34-Jährigen vorläufig fest.

Als Beamte ihn später auf der Wache durchsuchten, fanden sie in seiner Jacke noch eine weitere Packung mit dem gleichen Präparat sowie Modeschmuck. Ob dieser möglicherweise aus einem anderen Einbruch stammt, sollen weitere Ermittlungen klären.

Weitere beschädigte Schaufensterscheiben in der Nähe der Apotheke

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Außerdem wurden in der Nähe der Apotheke weitere beschädigte Schaufensterscheiben bei einem Discounter und einem Kiosk entdeckt. Offenbar war zuvor versucht worden, auch dort einzubrechen.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes veranlassten, dass der Mann dem Haftrichter vorgeführt wurde. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Einbruchsdezernat geführt und dauern an.

( cw )