Poizei sucht Zeugen nach Überfall auf einen Kiosk

Hamburg. Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Mann einen Kiosk an der Walter-Jungleib-Straße in Schnelsen überfallen. Wie die Polizei mitteilt, trat er um 17.40 Uhr mit einem Messer in der Hand an den Verkaufstresen und forderte den Angestellten auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Als der Verkäufer sich davon nicht einschüchtern ließ, flüchtete der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung.

Da eine sofortige Fahndung erfolglos blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 20 Jahre alt

schlanke Figur

helle Hautfarbe

sprach akzentfreies Deutsch

bekleidet mit grauem Kapuzenpullover mit Aufschrift auf der Vorderseite, schwarzer Trainingshose und weißen Turnschuhen

trug einen hellen Mund-Nasen-Schutz

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.

( cw )