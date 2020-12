Glücksspiel-Runden in Hamburg aufgelöst – Verstöße gegen Corona-Regeln

Polizei überrascht in Tonndorf und in der Neustadt Teilnehmer zweier "Zockerrunden". Mehrere zehntausend Euro sichergestellt.

Die Runde in Tonndof bestand aus 24 Personen, die sich nicht an die geltenden Corona-Regeln hielten.

Hamburg. Gleich in zwei Fällen hat die Polizei Runden beim illegalen Glücksspiele überrascht. An der Walddörfer Straße im Stadtteil Tonndorf lösten die Beamte eine Runde mit 24 Männer in einem nur 45 Quadratmeter großen Raum auf, in dem zwei Pokertische aufgebaut waren.

Die „Zockerrunde“ befand sich in einem Firmengebäude. Nachbarn war der rege Personenverkehr aufgefallen. Sie hatten die Polizei informiert.

Hinweise führten zu zweiter "Zockerrunde" in der Neustadt

In der Kaiser-Wilhelm-Straße in der Neustadt stieß die Polizei nach einem Hinweis auf einen Raum, in dem sieben Männer pokerten. Alle Scheiben waren angeklebt, um das Treiben zu verbergen. Insgesamt wurden bei den Pokerrunden mehrere zehntausend Euro sichergestellt.

In beiden Fällen hatten nicht nur der Zahl der Personen, sondern auch der Umstand, dass die Spieler vorwiegend mit Luxusautos vorfuhren, für die Aufmerksamkeit der Zeugen gesorgt.

Strafverfahren wegen illegalem Glücksspiel

Die Polizei leitete in beiden Fällen ein Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels ein. Außerdem gab es gegen alle Beteiligten Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung im Zusammenhang mit Corona.

