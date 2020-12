Bewaffnete rauben Taxifahrer aus: Zeugen gesucht

Hamburg. Ein Taxifahrer ist in der Nacht zum Dienstag von seinen Fahrgästen bedroht und ausgeraubt worden: Im Lüdersring in Lurup stiegen drei Männer in das Taxi des Mannes und wollten zur Reeperbahn gefahren werden.

Während der Fahrt wechselten die drei Männer mehrfach das Fahrtziel – schließlich, so die Polizei, hielt das Taxi gegen 2.15 Uhr in der Bernstorffstraße in Altona. Als die Männer bezahlen sollten, bedrohte einer der Täter den Fahrer mit einer Pistole, ein weiterer zog ein Messer. Nachdem sie das Portemonnaie des Fahrers erbeutet hatten, flüchteten die Räuber in unbekannter Richtung. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Zeugen gesucht: So sollen die Taxi-Räuber aussehen

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Der mit einer Pistole bewaffnete Mann soll etwa 50 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Er hatte kurz rasierte, dunkle Haare und trug eine helle Maske.

Der mit einem Messer bewaffnete Täter soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Stoffmaske. Zum dritten Mann gibt es keine Täterbeschreibung

Wer den Raub beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 040/42 86 - 56 789 in Verbindung zu setzen.