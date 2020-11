Hamburg. Am Sonntag sind mehrere junge Männer ins Krankehaus gebracht worden nachdem sie am Rispenweg in Lurup Drogen konsumiert hatten. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, war Alkohol und ein Joint im Spiel.

Einer der beteiligten Jugendlichen hatte den Notwurf gewählt, da seine Freunde offenbar zusammengebrochen und nicht mehr ansprechbar waren.

Nach Drogenkonsum in Lurup: Jugendliche im Krankenhaus

Die jungen Männer und der 16-Jährige, der den Notruf gewählt hatte, wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zuletzt hatten in Hamburg zwei Fälle von Ecstasy-Vergiftungen von Jugendlichen für Entsetzen gesorgt. Mitte November war ein 13 Jahre altes Mädchen nach einer Party in Bramfeld mit einer Ecstasy-Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Zuvor war Mitte September ein 16-jähriges Mädchen nach dem Konsum von Ecstasy gestorben. Es hatte bei einer Geburtstagsfeier in Winterhude das Rauschgift geschluckt und Alkohol getrunken.