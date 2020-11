Hamburg. Ein erst 17 Jahre alter Intensivtäter sitzt nach einem schweren Raub in Untersuchungshaft. Der Teenager soll zusammen mit zwei Komplizen im Oktober einen 18-Jährigen am Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Bei Durchsuchungen durch die Polizei erfolgten nun "umfangreiche Sicherstellung von Tatkleidung und digitalen Beweismitteln", so Polizeisprecher Holger Vehren.

Das Opfer stand am Nachmittag des 10. Oktober neben seinem geparkten Pkw, als es plötzlich von den drei jungen Männern bedrängt und mit einem Messer bedroht wurde. Daraufhin ergriff der 18-Jährige die Flucht. Die Täter raubten unter anderem zwei Umhängetaschen aus dem Pkw des jungen Mannes und flüchteten.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes führten bisher zu zwei dringend Tatverdächtigen, beide sind erst 17 Jahre alt. Gegen den in Wilhelmsburg wohnenden Hauptverdächtigen wurde ein Haftbefehl erwirkt, der bei den Durchsuchungsmaßnahmen am Donnerstag vollstreckt wurde.