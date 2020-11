Hamburg. Am späten Donnerstagabend musste eine S3 beim Einfahren in den S-Bahnhof Veddel eine Vollbremsung durchführen. Grund dafür war ein 38-Jähriger, der "aus jugendlichem Leichtsinn", so der Verursacher selbst über seine Aktion, rauchend auf Gleis 2 stand. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

S-Bahn musste am Bahnhof Veddel Schnellbremsung einleiten

Der Mann stand vorher mit einer Bekannten von ihm auf dem Bahnsteig des Gleises. Dann zündete er sich eine Zigarette an, sprang gegen 23.30 Uhr in den Bereich des Gleises 2 und rauchte dort. "Zur selben Zeit fuhr auf diesem Gleis die S3 in Richtung Neugraben ein", so Bundespolizei-Sprecher Thomas Hippler am Freitag.

Der S-Bahn-Fahrer erkannte den Mann im Gleis jedoch rechtzeitig und konnte eine Schnellbremsung einleiten. Der Raucher kletterte gleichzeitig auf den Bahnsteig zurück und verhinderte so nur knapp die Berührung mit dem Zug.

Bundespolizei warnt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen

Anschließend stiegen der 38-Jährige und seine Bekannte in die S-Bahn, verließen diese aber kurz darauf wieder und entfernten sich vom Bahnhof. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann und die Frau jedoch noch antreffen. Sie überprüften die Personen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Anschließend wurden die beiden wieder entlassen.

"Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen", warnt Bundespolizei-Sprecher Hippler. Nicht nur hereinfahrende Züge auch die Spannung der Stromschiene von 1200 Volt Gleichstrom sei gefährlich und ende oftmals tödlich.