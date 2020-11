Hamburg. Nach einem offenbar missglückten Einbruchsversuch in Stapelfeld im Kreis Stormarn sind zwei Männer auf der Flucht vor der Polizei. Die hat mit einem Hubschrauber und mehreren Mantrailern (Spürhunde) die Verfolgung aufgenommen.

Die Verdächtigen sind gegen Viertel nach 9 mit einem Auto über die Landesgrenze in ein Wohngebiet in Rahlstedt geflüchtet und bretterten zwischen Hochhäusern hindurch auf eine Wiese. An einem Kinderspielplatz in Groß-Lohe ließen sie den Wagen schließlich stehen und machten sich zu Fuß davon. Die Bereitschaftspolizei sucht das Gebiet großräumig ab.