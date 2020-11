Reinbek. Die Polizei in Reinbek hat einen prominenten Schauspieler nach einer Fahrerflucht, die er möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol in Reinbek bei Hamburg begangen hat, befragt und seinen Sportwagen beschlagnahmt. Ihm wurde in der Nacht zu Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck eine Blutprobe entnommen, weil der Verdacht auf Alkohol bestand, wie der Polizei-Lagedienst Schleswig-Holstein dem Abendblatt berichtete. Das Ergebnis war am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt. Die Agentur des Schauspielers wollte sich gegenüber dem Abendblatt zu dem Vorfall nicht äußern.

Zeugen in Reinbek hatten der Polizei berichtet, ein Mann sei mit seinem Wagen an der Schönningstedter Straße gegen eine Mauer gefahren und habe sich davongemacht. Auch zwei Verkehrszeichen seien beschädigt worden, hieß es in einer späteren Polizeimitteilung zu einem Unfall.

Schauspieler sagt, er sei das Unfallauto nicht gefahren

Die Beamten „besuchten“ den Schauspieler in Reinbek, nahmen ihn mit auf die Wache für die Blutprobe und stellten einen Sportwagen sicher. Der Wagen wurde zu einer Verwahrstelle abtransportiert. Wie die Polizei erklärte, soll der vernommene Mann gesagt haben, er sei das Auto nicht gefahren. Die Ermittlungen zum Fahrer und den Umständen der mutmaßlichen Unfallflucht dauern an. Die Vorwürfe lauten: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung.