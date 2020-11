Heimfeld. Nach einem illegalen Straßenrennen über die B73 haben Polizisten am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr einen BMW und einen Opel gestoppt. Beide Fahrzeuge waren deutlich zu schnell an denen in einem zivilen Videoüberwachungsfahrzeug sitzen Beamten vorbeigerast. Die Polizisten verfolgten das Duo. „Dabei erreichten die Fahrzeuge Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 145 Stundenkilometer“, so ein Beamter. Erlaubt ist Tempo 50.

Nachdem die Fahrzeuge gestoppt waren, stellten die Polizisten fest, dass im Opel ein 18 Jahre alter Fahranfänger, im BMW eine 21-Jährige, am Steuer saßen. Ihre Führerscheine wurden eingezogen und die Autos sichergestellt.

Nebenbei wurden noch „Knöllchen“ wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie verteilt. In einem Wagen saßen drei, im anderen Fahrzeug vier Mitfahrer - und die, so stellte die Polizei fest, stammten aus mehr als zwei Haushalten.