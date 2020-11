Hamburg. Er hätte auch einfach anhalten können – doch ein Kleinwagenfahrer wählte am Donnerstag den anstrengenden Weg und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die in einer Hecke und in Handschellen endete.

In Dulsberg wollten die Beamten den Mann kontrollieren und bedeuteten ihm per Handzeichen, dass er rechts ranfahren sollte. Das sah dieser nicht ein, entdeckte seinen inneren Rennfahrer und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Unter völliger Ignoranz sämtlicher Verkehrsregeln raste der Mann durch Bramfeld und Farmsen weiter nach Rahlstedt – dort kollidierte der Kleinwagen mit einem Streifenwagen und schleuderte in eine Hecke.

Flüchtender Autofahrer ohne Führerschein in gestohlenem Pkw

Der Fahrer versuchte zwar noch, zu Fuß zu fliehen, aber auch das war von wenig Erfolg gekrönt: Nachdem er festgenommen worden war, wurde auch klar, warum er lieber nicht von der Polizei kontrolliert werden wollte. Nicht nur, dass er keinen gültigen Führerschein hat und der dringende Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss steht. Der Wagen war als gestohlen gemeldet – die Schlüssel waren bei einem Wohnungseinbruch entwendet worden.

Ob der verhinderte Fluchtwagen-Fahrer für diese Tat ebenfalls verantwortlich ist, müssen die Ermittlungen ergeben.