Räuber schnappt sich nach Pfefferspray-Attacke teures Handy

Hamburg. Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag zwei Männer mit Pfefferspray angegriffen und ihnen dann ein teures Handy abgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 28-Jähriger sein hochwertiges Smartphone im Internet zum Kauf angeboten und sich mit einem angeblichen Kaufinteressenten in seiner Wohnung am Kranichweg in Barmbek Nord verabredet.

Der Interessent erschien gegen 15.15 Uhr und ließ sich in der Wohnung das Smartphone zeigen. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein 37-Jähriger in der Wohnung. Der potenzielle Käufer verließ die Wohnung dann wieder, weil er angeblich Bargeld besorgen wollte. Gegen 17.45 Uhr kam er zurück und wurde auch wieder eingelassen. Doch jetzt ging es wesentlich rabiater zu Sache.

Von Bargeldzahlung war keine Rede mehr. Stattdessen soll der Unbekannte die beiden Männer in der Wohnung mehrmals mit Pfefferspray angegriffen und sich dann das Handy geschnappt haben. Dann flüchtete er. Der 37-Jährige nahm auf Socken die Verfolgung auf, zog sich aber zurück, als der Räuber erneut mit dem Pfefferspray drohte. Dann wurde die Polizei gerufen.

Nach Raub eines Handys sucht die Polizei nach Zeugen

Die beiden mussten wegen Augenreizungen vom Rettungsdienst behandelt werden. Eine Fahndung nach dem Täter war bisher erfolglos. Deswegen bittet die Polizei mit folgender Personenbeschreibung um Mithilfe

25 bis 35 Jahre alt

1,80 bis 185 Meter groß

"osteuropäisches" Erscheinungsbild

bekleidet mit einer Jeans und einer dunkelblauen Jacke mit Fellkragen

Der Täter trug eine Gesichtsmaske

Wer Hinweise zum Täter geben kann oder im Zusammenhang mit der Tat etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

