Hamburg. S-Bahn-Ausfall am Mittwochmorgen in Hamburg: Die Züge der S-Bahn-Linie S3 verkehrten ab 9.30 Uhr für rund eineinhalb Stunden nicht zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Stade. Grund war ein Rettungseinsatz der Feuerwehr an einem S-Bahn-Gleis am Bahnhof Harburg Rathaus.

"Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen wird eingerichtet", twitterte die S-Bahn kurz nachdem der Verkehr eingestellt wurde. Die S31 verkehre abweichend zwischen Altona und Hasselbrook. Gegen 11 Uhr wurde die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben. Folgeverspätungen sind laut Bahn möglich.