Hamburg. Dieser Einbruch war schnell beendet: Die Polizei nahm am Dienstagabend drei Männer fest, die versucht hatten, Waren aus dem Lager des Bistro Ufer an der Bismarckstraße zu stehlen.

Am Restaurant an der Grenze zwischen Hoheluft-West und -Ost seien keine Einbruchsspuren sichtbar gewesen, so der Lagedienst der Polizei auf Abendblatt-Anfrage. Das Ufer nutzt den seit Montag geltenden Gastronomie-Lockdown für Renovierungsarbeiten.