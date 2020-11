Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Fuhlsbüttler Straße / Nordheimstraße wurde am Freitag gegen 18 Uhr eine Fußgängerin schwer verletzt. Ein VW Up übersah die 56-Jährige beim Abbiegen.

Fuhlsbüttler Straße: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Der 21-jährige Autofahrer war auf der Fuhlsbüttler Straße stadteinwärts unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Nordheimstraße abbiegen. Die 56-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem markierten Fußgängerbereich der Straße.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau eine Beckenfraktur und eine Rückenverletzung. Sie wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Ärzte bestehe keine Lebensgefahr.

Zwischenzeitliche Sperrung der Nordheimstraße

Am Auto entstand ein Sachschaden. Die Straße Nordheimstraße musste am Freitag in Richtung stadtauswärts für die Zeit der Unfallaufnahme ab 17.54 Uhr für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.