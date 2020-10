Hamburg. Spektakulärer Bankeinbruchsversuch in Altona: Unbekannte haben am Sonnabendabend versucht, sich mit Hilfe eines massiven Bohrers Zugang zum Tresorraum der Haspa-Filiale an der Holstenstraße zu verschaffen. "Der professionelle Kernbohrer steckte noch in der Wand im Keller", sagte der Lagedienst der Polizei am Sonntagmorgen.

Um 21.10 Uhr alarmierte der Wachdienst die Polizei – offenbar hatten die Täter einen stillen Alarm ausgelöst. Laut Lagedienst der Polizei eilten acht Streifenwagen und ein Hundeführer zum Tatort. "Die Täter konnten vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen werden." Die Beamten stellten jedoch den Riesen-Bohrer samt Ersatzbohrer und professionelles Einbruchswerkzeug sicher.

Bankräuber in der Haspa: Industriebohrer fast zwei Meter lang

"Die Täter hatten eine Tür aufgeflext", so der Lagedienst der Polizei. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung waren die Profi-Einbrecher über einen Hinterhof und eine Tiefgarage in die Haspa eingedrungen. Demnach sollen dortige Bewegungsmelder manipuliert worden sein.

Der Industrie-Bohrer, der den Bankräubern den Weg zum Geld bahnen sollte, soll fast zwei Meter lang sein. Allein der Bohrkopf ist demnach rund 70 Kilo schwer. Der Plan der Bankräuber: Mit dem Bohrer wollten sie sich ein so großes Loch bohren, dass sie durch dieses in den Tresorraum gelangen. Da der Bohrkopf während des Arbeitsvorgangs Kühlung benötigt, hatten die Täter sogar Wasserleitungen mit Gartenschläuchen gelegt.

Die Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief vorerst erfolglos. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat oder den Tätern machte die Polizei zunächst nicht.

Haspa Holstenstraße: 2017 wurde Mitarbeiter niedergeschossen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Haspa-Filiale an der Holstenstraße zum Tatort wurde. Anfang 2017 gab es dort einen der brutalsten Banküberfälle in der Geschichte Hamburgs: Am 12. Januar hatte der sogenannten "Donnerstagsräuber" einen 45 Jahre alten Haspa-Mitarbeiter niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt.